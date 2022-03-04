В Житомире объявили воздушную тревогу – немедленно в укрытие
4 марта 2022 , 13:18Читати новину українською
Источник:Суспільне
Воздушная тревога была объявлена в Житомире. Местные должны немедленно попасть в ближайшее укрытие.
В Житомире наблюдается воздушная опасность, потому в городе объявили тревогу. Местные жители должны уйти в укрытие и прятаться там до следующей сирены.
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Внимание! Воздушная тревога (13:05/04.03). В укрытие,
– говорится в сообщении.
Перед тем как уйти в укрытие, люди должны быстро выключить газ и свет, взять с собой "тревожный рюкзак".
Также местные призывают помочь пенсионерам и людям с инвалидностью. Самостоятельно укрыться им может быть сложно.
13:16 – отбой тревоги.
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