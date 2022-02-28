В Житомире объявили воздушную тревогу – всем пройти в укрытие
28 февраля 2022 , 18:48Читати новину українською
Житомире объявили воздушную тревогу. Всех жителей настойчиво просят пройти в укрытие.
Такая информация по состоянию на 18.46 28 февраля 2022 года. Поэтому сохраняйте спокойствие и быстро двигайтесь к ближайшему укрытию.
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Не покидайте укрытие, пока не услышите ответный сигнал об отбое тревоги или не получите официальное сообщение.
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