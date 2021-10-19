Фабрику построили еще в 1935 году. В 2021 году ее продали из-за огромных долгов, а затем здание решили снести.

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По данным "Житомир.инфо", пока предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики на улице Жуйка. На старой территории чулочной фабрики начались демонтажные работы. По состоянию на 18 октября остались только админздание и главный цех, а на месте вспомогательных цехов – пустырь.

Издание утверждает, что новым владельцем помещений якобы стало ООО "Эпицентр К".

Фотографии руин легендарной фабрики сделал фотограф Александр Олищук. Опубликовали их 19 октября.

В Житомире снесли фабрику "Легка хода" / Фото Александра Олищука

Что известно о чулочной фабрике Она заработала в 1935 году. В годы Второй мировой войны фабрика была разрушена. Свою работу она восстановила в 1945 году. Согласно пятому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР, фабрику реконструировали и оснастили новым оборудованием. После окончания реконструкции чулочная фабрика стала одним из крупнейших предприятий Житомира. В 1967 году чулочная фабрика получила название "Комсомолка", с 1988 года – акционерное общество "Украина". Теперь это ОАО "Экотекстиль".

Источник: Википедия

Реакция пользователей сети на снос фабрики

Реакция пользователей сети на снос фабрики разделилась. Часть – возмутилась из-за таких действий, а остальные – считают, что так и нужно было сделать со старым помещением.