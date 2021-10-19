Фабрику побудували ще у 1935 році. У 2021 році її продали через величезні борги, а згодом будівлю вирішили знести.

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За даними "Житомир.інфо", наразі підприємство переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики на вулиці Жуйка. На старій території панчішної фабрики розпочалися демонтажні роботи. Станом на 18 жовтня залишилися лише адмінбудівля та головний цех, а на місці допоміжних цехів – пустир.

Видання стверджує, що новим власником приміщень буцімто стало ТОВ "Епіцентр К".

Фотографії руїн легендарної фабрики зробив фотограф Олександр Оліщук. Опублікували їх 19 жовтня.

У Житомирі знесли фабрику "Легка хода" / Фото Олександра Оліщука

Що відомо про панчішну фабрику Вона запрацювала в 1935 році. У роки Другої світової війни фабрика була зруйнована. Свою роботу вона відновила у 1945 році. Відповідно до п'ятого п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР, фабрику реконструювали і оснастили новим обладнанням. Після закінчення реконструкції панчішна фабрика стала одним з найбільших підприємств Житомира.



У 1967 році панчішна фабрика отримала назву "Комсомолка", з 1988 року – акціонерне товариство "Україна". Тепер це ПАТ "Екотекстиль".

Джерело: Вона запрацювала в 1935 році. У роки Другої світової війни фабрика була зруйнована. Свою роботу вона відновила у 1945 році. Відповідно до п'ятого п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР, фабрику реконструювали і оснастили новим обладнанням. Після закінчення реконструкції панчішна фабрика стала одним з найбільших підприємств Житомира.У 1967 році панчішна фабрика отримала назву "Комсомолка", з 1988 року – акціонерне товариство "Україна". Тепер це ПАТ "Екотекстиль".Джерело: Вікіпедія

Реакція користувачів мережі на знесення фабрики

Реакція користувачів мережі щодо знесення фабрики розділилася. Частина – обурилася через такі дії, а решта – вважає, що так і слід було зробити зі старим приміщенням.