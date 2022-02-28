В Житомире снова объявили воздушную тревогу: всем – в укрытие
28 февраля 2022 , 19:49Читати новину українською
Источник:Суспильне Житомир
В Житомире снова объявили воздушную тревогу. Всех жителей настойчиво просят пройти в укрытие.
Сирены зазвучали в 19:42. Поэтому сохраняйте спокойствие и быстро двигайтесь к ближайшему укрытию.
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Не покидайте безопасное место, пока не услышите ответный сигнал об отбое тревоги или не получите официальное сообщение.
Добавим, что ранее воздушная тревога раздавалась также в 18:46.
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