В Житомире снова воздушная тревога: всем немедленно спуститься в укрытие

В Житомире второй раз за короткое время раздается сирена, извещающая о воздушной тревоге. Жителям необходимо немедленно снова спуститься в укрытие.

Первое уведомление о воздушной тревоге раздалось в 16:45, а в 16:52 уже был отбой. Однако в 17:04 сирена снова воет, что означает новую воздушную опасность.

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Всем жителям города необходимо снова немедленно спуститься в укрытие. Напоминаем, что при возможности нужно помочь добраться до ближайшего безопасного хранилища людям с инвалидностью и старшим жителям вашего общества.

Как действовать, когда раздаются сирены / Краткая инструкция

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