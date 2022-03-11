В Житомире существует воздушная опасность

В Житомире раздаются системы экстренного оповещения. Местным жителям нужно срочно уйти в укрытие.

Сейчас в городе есть воздушная угроза. Сирены включили в 9:04.

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Возьмите свой "тревожный чемодан" и направляйтесь в убежище. По дороге помогите пожилым и женщинам с маленькими детьми. Находитесь в укрытии, пока не получите сообщение об отбое тревоги.

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