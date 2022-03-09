В Житомире – тревога: всем в укрытие
9 марта 2022 , 15:49Читати новину українською
Источник:"Суспільне Житомир"
В Житомире объявили воздушную тревогу. Людям надо срочно идти в укрытие.
Сирены начали раздаваться в 15:38. В укрытии нужно оставаться до сигнала об отбое тревоги.
Кстати В Виннице воздушная тревога
Отбой объявят на официальных ресурсах. Тогда раздастся вторая сирена.
Удар по Житомирщине
8 марта российские террористы нанесли вероломній авиаудар по Малину на Житомирщине. Погибли 6 человек, среди них были двое годовалых малышей.
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