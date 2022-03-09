В Житомире – тревога: всем в укрытие

В Житомире объявили воздушную тревогу. Людям надо срочно идти в укрытие.

Сирены начали раздаваться в 15:38. В укрытии нужно оставаться до сигнала об отбое тревоги.

Кстати В Виннице воздушная тревога

Отбой объявят на официальных ресурсах. Тогда раздастся вторая сирена.

Удар по Житомирщине

8 марта российские террористы нанесли вероломній авиаудар по Малину на Житомирщине. Погибли 6 человек, среди них были двое годовалых малышей.

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