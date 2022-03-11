В Житомире уже 4 часа продолжается тревога: людей просят не выходить из укрытий

Около 3:50 в Житомире объявили воздушную тревогу. Официального отбоя воздушной тревоги еще не было, хотя прошло почти 4 часа.

Всем жителям Житомира надо находиться в безопасном месте.

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Отметим, что сразу после сирены стоит срочно спрятаться в укрытие. В безопасном месте следует оставаться, пока не прозвучит сигнал об отбое тревоги. Эти правила спасают жизни.

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