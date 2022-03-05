В Житомире – воздушная тревога. Это значит, что жителям следует немедленно уходить в укрытие.

Следует оперативно выключить все коммуникации в доме. Также нужно всегда наготове держать тревожный рюкзак с самым необходимым.

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Спускаясь в укрытие, нужно помочь пожилым, немощным или одиноким соседям.

Также сидеть там необходимо до следующей сирены. Она означает, что опасность миновала.

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