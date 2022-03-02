В Житомире воздушная тревога – в укрытие

Воздушная тревога в Житомире.

В первую очередь, слыша воздушную тревогу, надо сохранять спокойствие. Также следует держать наготове деньги и документы, воду и еду, которая не портится, и с ними идти в укрытие.

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Но, прежде всего, выходя из квартиры или дома, надо выключить все коммуникации.

В укрытии следует сидеть до тех пор, пока не будет следующего сигнала сирены. Это означает, что воздушная тревога закончилась.

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