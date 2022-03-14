На Житомирщине, в Белгород-Днестровском и Лубнах сирены: всем в укрытие

На Житомирщине, в Белгород-Днестровском и Лубнах объявили воздушную тревогу. Людей немедленно призывают пройти в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовали местные власти. Сообщения о тревоге начали появляться с 8: 57 до 9 часов 14 марта.

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Тревогу объявили на Житомирщине, в Белгород-Днестровском и Лубнах

Внимание! Угроза ракетного удара,

– сообщили власти.

Людей призывают находиться в укрытии до тех пор, пока власти не объявят отбой воздушной тревоги.

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