На Житомирщине, в Белгород-Днестровском и Лубнах сирены: всем в укрытие
14 марта 2022 , 09:09Читати новину українською
На Житомирщине, в Белгород-Днестровском и Лубнах объявили воздушную тревогу. Людей немедленно призывают пройти в укрытие.
Соответствующую информацию обнародовали местные власти. Сообщения о тревоге начали появляться с 8: 57 до 9 часов 14 марта.
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Тревогу объявили на Житомирщине, в Белгород-Днестровском и Лубнах
Внимание! Угроза ракетного удара,
– сообщили власти.
Людей призывают находиться в укрытии до тех пор, пока власти не объявят отбой воздушной тревоги.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео