Правоохранители приступили к охране границы вечером 23 ноября. Построение нарядов состоялось в Овруче.

Украинские пограничники начали спецоперацию на границе с Беларусью

Как будут охранять границу

Когда силовикам рассказали о служебных задачах, они отправились на определенные участки несения службы.

Основная задача правоохранителей – охрана правопорядка в общинах. Также они могут разъяснять местному населению риски нелегальной миграции.