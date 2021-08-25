Протяженность тропинки достигает почти 10 километров. Работа над маркировкой заняла 2 месяца, так как путь проходит сквозь чащи, ручьи и заросли ежевики.

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Инициаторами проекта стали бегуны из TopRunners Zhytomyr. Тропу проложили на территории Заречанского лесничества.

По тропе можно не только пробежаться, но и пройти умеренным шагом, наслаждаясь свежим воздухом, обилием ягод и пением лесных птиц,

– говорится в сообщении.

На Винниччине высеяли рекордный трезубец

Ко Дню Независимости в Винницкой области установили рекорд – на поле с горчицей высеяли огромный государственный Герб.

Представитель Книги рекордов Украины Олег Волочков рассказал, что тщательно проверили: это самый большой герб, созданный на поле.

Организатор проекта сообщила, что это подарок от села Серединка по случаю Дня Независимости.

Горчицу посадили точечным методом там, где раньше созрела пшеница.

Украинцам рекомендуют посетить село в первые дни сентября: тогда горчица расцветет.

Украинцы в сети выражают восхищение этой инициативой.

Публикация "ТЖ – Телеграмм Житомира":

В лесу под Житомиром создали тропу которая повторяет контур Украины.

Тропу протяженностью почти 10 км маркировали 2 месяца, так как путь проходит сквозь чащи, ручьи и колючую ежевику.

Такую кропотливую работу провели бегуны из TopRunners Zhytomyr на территории Заречанского лесничества.

По тропе можно не только пробежаться, но и пройти умеренным шагом, наслаждаясь свежим воздухом, обилием ягод и пением лесных птиц.