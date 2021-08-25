Протяжність стежини сягає майже 10 кілометрів. Робота над маркуванням зайняла 2 місяці, адже шлях проходить крізь хащі, струмки та зарості ожини.
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Ініціаторами проєкту стали бігуни з TopRunners Zhytomyr. Стежку проклали на території Зарічанського лісництва.
Стежкою можна не тільки пробігтись, а й пройти помірним кроком, насолоджуючись свіжим повітрям, різноманіттям ягід та співами лісових пташок,
– мовиться у повідомленні.
На Вінниччині висіяли рекордний тризуб
- До Дня Незалежності на Вінниччині встановили рекорд – на полі з гірчиці висіяли величезний Державний Герб.
- Представник Книги рекордів України Олег Волочков розповів, що досягнення ретельно перевірили: це найбільший герб, створений на полі.
- Організаторка проєкту повідомила, що це подарунок від села Серединка з нагоди Дня Незалежності.
- Гірчицю посадили точковим методом там, де раніше дозріла пшениця.
- Українцям рекомендують завітати до села у перші дні вересня: тоді гірчиця розквітне.
- Українці у мережі висловлюють захоплення цією ініціативою.
Публікація "ТЖ – Телеграм Житомира":
В лісі під Житомиром створили стежку яка повторює контур України.
Стежку протяжністю майже 10 км маркували 2 місяці, адже шлях проходить крізь хащі, струмки та колючу ожину.
Таку кропітку роботу провели бігуни з TopRunners Zhytomyr на території Зарічанського лісництва.
Стежкою можна не тільки пробігтись, а й пройти помірним кроком, насолоджуючись свіжим повітрям, різноманіттям ягід та співами лісових пташок.