Дедушка обратился к правоохранителям и сообщил, что неизвестные завладели его средствами в размере 36 000 гривен и 2000 долларов.

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Полицейские выяснили, что к заявителю домой под видом соцработников пришли две женщины и предложили обменять старые денежные купюры на новые,

– отметили в полиции.

Пострадавший согласился и отдал свои сбережения незнакомкам, а те, получив средства, просто ушли прочь.

Другой случай в тот же день

В тот же день 49-летний житель Барановки также заявил о преступлении. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который назвался работником службы безопасности банка.

Незнакомец в разговоре просил озвучить конфиденциальную информацию, а точнее одноразовый смс-код, с помощью которого получил доступ к счету и снял оттуда 10 000 гривен,

– добавили правоохранители.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства событий. По данным фактам начаты уголовные производства по статье мошенничество. Злоумышленникам может угрожать:

штраф от 2 до 3 тысяч необлагаемых минимумов;

общественные работы на срок от 200 до 240 часов;

исправительные работы на срок до 2 лет;

ограничение свободы на срок до 3 лет.

Обратите внимание! Правоохранители напоминают гражданам об элементарных правилах безопасности и советуют быть крайне осторожными во всех финансовых вопросах.