Дідусь звернувся до правоохоронців і повідомив, що невідомі заволоділи його коштами у розмірі 36 000 гривень та 2000 доларів.

Читайте також "Наворожили" на 200 тисяч: зухвало ошукали пенсіонерів із Київщини

Поліцейські з'ясували, що до заявника додому під виглядом соцпрацівників прийшли дві жінки та запропонували обміняти старі грошові купюри на нові,

– зазначили у поліції.

Постраждалий погодився та віддав свої заощадження незнайомкам, а ті, отримавши кошти, просто пішли геть.

Інший випадок того ж дня

Того ж дня 49-річний житель Баранівки також заявив про злочин. Чоловік розповів, що йому зателефонував невідомий, який назвався працівником служби безпеки банку.

Незнайомець у розмові просив озвучити конфіденційну інформацію, а точніше одноразовий смс-код, за допомогою якого отримав доступ до рахунку та зняв звідти 10 000 гривень,

– додали правоохоронці.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини подій. За даними фактами розпочато кримінальні провадження за статтею шахрайство. Зловмисникам може загрожувати:

штраф від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів;

громадські роботи на термін від 200 до 240 годин;

виправні роботи на термін до 2 років;

обмеження волі на строк до 3 років.

Зверніть увагу! Правоохоронці нагадують громадянам про елементарні правила безпеки та радять бути вкрай обережними у всіх фінансових питаннях.