На Житомирщине мужчина облился бензином и стрелял в правоохранителей: чем все завершилось
В Житомирской области во время семейного конфликта мужчина облился бензином и угрожал сжечь себя и дом. Он также стрелял в полицейских, прибывших на вызов.
Источник:Нацполиция
По информации правоохранителей, инцидент произошел в городе Коростень вечером 25 апреля. О конфликте с сожителем сообщила 40-летняя местная жительница.
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Мужчина угрожал поджечь себя
Во время семейной ссоры мужчина облил комнату в доме и себя бензином и забаррикадировался, угрожая поджечь дом. Женщина уточнила, что, кроме нее и мужа, в доме находились еще 3 детей – в возрасте 11, 15 и 19 лет.
Когда правоохранители прибыли на место инцидента, то женщина и 2 детей были уже на улице. В доме оставался 19-летний парень.
Он открыл огонь по правоохранителям
Полицейские зашли внутрь и попытались договориться с агрессивным мужчиной, однако тот отказался общаться. Правоохранителям удалось вывести сына женщины из дома.
В то же время виновник конфликта закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, которыми продолжал угрожать поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома он выстрелил в их сторону.
Пуля касательно задела и повредила бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Сам правоохранитель не пострадал.
Агрессивный мужчина открыл огонь по стражам порядка / Фото Нацполиции
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На место прибыли спецназовцы
После этого в Коростене ввели в действие спецоперацию по задержанию вооруженного правонарушителя. На место происшествия прибыли спецназовцы КОРДа.
КОРДовцы в течение более 3 часов проводили переговоры с забаррикадированным в доме мужчиной, получив при этом необходимую информацию. Во время выполнения одной из договоренностей группа спецназовцев зашла в дом и мгновенно задержала хозяина,
– рассказали в полиции.
В результате операции никто не пострадал.
Что нашли у мужчины и что ему грозит
Из дома изъяли пистолет, предварительно, травматического действия.
Сейчас 45-летний житель Коростеня находится под стражей. Предварительная квалификация события – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.
Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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