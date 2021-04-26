У Житомирській області під час сімейного конфлікту чоловік облився бензином та погрожував спалити себе та будинок. Він також стріляв у поліцейських, які прибули на виклик.

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився у місті Коростень ввечері 25 квітня. Про конфлікт зі співмешканцем повідомила 40-річна місцева жителька.

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Чоловік погрожував підпалити себе

Під час сімейної сварки чоловік облив кімнату у будинку та себе бензином і забарикадувався, погрожуючи підпалити оселю. Жінка уточнила, що, окрім неї та чоловіка, у будинку перебували ще 3 дітей – віком 11, 15 та 19 років.

Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, то жінка та 2 дітей були вже на вулиці. У будинку залишався 19-річний хлопець.

Він відкрив вогонь по правоохоронцях

Поліцейські зайшли усередину та спробували домовитись з агресивним чоловіком, однак той відмовився спілкуватись. Правоохоронцям вдалося вивести сина жінки з будинку.

Водночас винуватець конфлікту закрився та почав демонструвати пістолет і запальнички, якими продовжував погрожувати підпалом. Коли поліцейські спробували вчергове наблизитись до вхідних дверей будинку він вистрелив в їхню сторону.

Куля дотично зачепила і пошкодила бронежилет інспектора сектору реагування патрульної поліції. Сам правоохоронець не постраждав.



Агресивний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях / Фото Нацполіції

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На місце прибули спецпризначенці

Після цього у Коростені ввели у дію спецоперацію по затриманню озброєного правопорушника. На місце події прибули спецпризначенці КОРДу.

КОРДівці упродовж понад 3 годин проводили перемовини із забарикадованим у будинку чоловіком, отримавши при цьому необхідну інформацію. Під час виконання однієї з домовленостей група спецпризначенців зайшла у будинок і миттєво затримала господаря,

– розповіли у поліції.

У результаті операції ніхто не постраждав.

Що знайшли у чоловіка та що йому загрожує

З оселі вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії.

Наразі 45-річний коростенець перебуває під вартою. Попередня кваліфікація події – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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