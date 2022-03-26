Виталий Бунечко – глава Житомирской ОВА – рассказал, что также была попытка третьего обстрела. Однако сработала ПВО.

Заметьте На карте Украины появилась новая горячая точка, – Арестович о сопротивлении Славутича

Пострадавших или погибших в результате обстрелов, к счастью, нет.

К сожалению, продолжаются нападения на общины Житомирщины и атаки на военные объекты. Мы победим, потому что мы едины,

– заявил Бунечко.

Глава ОВА подчеркнул, что 31-й день украинские военные дают отпор российским оккупантам. Украинские герои уничтожают вражескую технику и разрушают планы захватчиков. Продолжается война за украинскую свободу и независимость.

Важно – Захватчики покинули центр Славутича, их вытеснили: смотрите видео