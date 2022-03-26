Віталій Бунечко – голова Житомирської ОВА – розповів, що також була спроба третього обстрілу. Однак спрацювала ППО.

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Постраждалих або загиблих внаслідок обстрілів, на щастя, немає.

На жаль, продовжуються напади на громади Житомирщини та атаки на військові об'єкти. Ми переможемо, бо ми єдині,

– заявив Бунечко.

Голова ОВА наголосив, що 31-й день українські військові дають відсіч російським окупантам. Українські герої знищують ворожу техніку та руйнують плани загарбників. Триває війна за українську свободу й незалежність.

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