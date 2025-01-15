Об этом 15 января сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, передает 24 Канал. Досудебное расследование продолжается.

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Что известно об инциденте

Во время церемонии захоронения военного его жена заметила, что с руки мужа исчезло кольцо. Женщина была убеждена, что украшение было на месте до помещения тела в морг, поэтому обратилась в полицию.

Вскоре правоохранители выяснили, что к исчезновению кольца причастен работник морга. Готовя тело к захоронению, злоумышленник плоскогубцами срезал золотое украшение с пальца защитника.

Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции города Малин Коростенского райуправления нашли похищенную вещь в одном из местных ломбардов.

Фигуранту объявили о подозрении по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или телом умершего. Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

К слову, в ноябре прошлого года бывшему начальнику управления налоговой службы в Житомирской области вручили подозрение. Он заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины еще в июне 2022 года, но по месту службы не появлялся.

Чиновник освободился от выполнения своих обязанностей и остался дома. Таким способом он получил 700 тысяч гривен зарплаты в налоговой.