Водителем оказался 34-летний житель Хорошевской общины. По данным правоохранителей, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

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Согласно предварительным выводам экспертов, изъятые боеприпасы являются боевыми ручными гранатами наступательного действия. Сейчас правоохранители выясняют их происхождение и истинную цель перевозки.

Стоит заметить, что во время военного положения в Украине действуют нормы, которые дают право гражданским лицам оказывать сопротивление оккупантам, используя огнестрельное оружие.

Сейчас четко определено, кто, каким образом и на какой срок может вооружиться. На другие случаи, которые не соответствуют нормам действующего законодательства, распространяется действие соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины.

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