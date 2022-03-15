Водієм виявився 34-річний житель Хорошівської громади. За даними правоохоронців, раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.

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Згідно з попередніми висновками експертів, вилучені боєприпаси є бойовими ручними гранатами наступальної дії. Наразі правоохоронці з'ясовують їхнє походження та справжню мету перевезення.

Варто зауважити, що під час воєнного стану в Україні діють норми, які дають право цивільним особам чинити спротив окупантам, використовуючи вогнепальну зброю.

Наразі чітко визначено, хто, яким чином і на який термін може озброїтись. На інші випадки, які не відповідають нормам чинного законодавства, розповсюджується дія відповідної статті Кримінального кодексу України.

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