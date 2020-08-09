В Коростене Житомирской области произошел масштабный пожар. Там горело двухэтажное здание магазина, однако огонь быстро перекинулся еще на три строения.

Детали пожара

Пожар начался вечером 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Огонь охватил двухэтажное здание магазина площадью 110 квадратных метров. Впоследствии пожар распространился на:

расположенный рядом кирпичный жилой дом;

металлический вагончик с хозяйственными товарами;

двухэтажное шлакоблочное здание, второй этаж которого не эксплуатируется, а на первом расположен склад-магазин одежды.

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Отмечается, что спасатели локализовали пожар в 20:19, а его ликвидация продолжалась до 23:00.

Огнем уничтожен магазин, металлический вагончик и повреждена крыша жилого дома и 50 квадратных метров кровли шлакоблокового здания. Травмированных и погибших в результате пожара нет,

– говорится в сообщении.

На тушение было привлечено 6 единиц техники и 23 человека личного состава. Полиция устанавливает причины возгорания.

Пожар на Житомирщине / Фото ГСЧС