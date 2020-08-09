У Коростені, що на Житомирщині, сталася масштабна пожежа. Там горіла двоповерхова будівля магазину, однак вогонь швидко перекинувся на ще три будівлі.

Деталі пожежі Пожежа почалася надвечір 8 серпня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Важливо У Чехії палала багатоповерхівка, загинули 11 людей: поліція вважає, що це був підпал Вогонь охопив двоповерхову будівлю магазину площею 110 квадратних метрів. Згодом пожежа поширилася на: розташовані поруч цегляний житловий будинок;

металевий вагончик з господарчими товарами;

двоповерхову шлакоблокову будівлю, другий поверх якої не експлуатується, а на першому розташований склад-магазин одягу. Актуально У курортній Затоці сталася пожежа на базі відпочинку: фото, відео Зазначається, що рятувальники локалізували пожежу о 20:19, а її ліквідація тривала до 23:00. Вогнем знищено магазин, металевий вагончик та пошкоджено дах житлового будинку і 50 квадратних метрів покрівлі шлакоблокової будівлі. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає,

– мовиться у повідомленні. На гасіння було залучено 6 одиниць техніки та 23 людини особового складу. Поліція встановлює причини займання.

Пожежа на Житомирщині / Фото ДСНС