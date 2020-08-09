На Житомирщині спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив декілька будівель
У Коростені, що на Житомирщині, сталася масштабна пожежа. Там горіла двоповерхова будівля магазину, однак вогонь швидко перекинувся на ще три будівлі.
Деталі пожежі
Пожежа почалася надвечір 8 серпня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Важливо У Чехії палала багатоповерхівка, загинули 11 людей: поліція вважає, що це був підпал
Вогонь охопив двоповерхову будівлю магазину площею 110 квадратних метрів. Згодом пожежа поширилася на:
- розташовані поруч цегляний житловий будинок;
- металевий вагончик з господарчими товарами;
- двоповерхову шлакоблокову будівлю, другий поверх якої не експлуатується, а на першому розташований склад-магазин одягу.
Актуально У курортній Затоці сталася пожежа на базі відпочинку: фото, відео
Зазначається, що рятувальники локалізували пожежу о 20:19, а її ліквідація тривала до 23:00.
Вогнем знищено магазин, металевий вагончик та пошкоджено дах житлового будинку і 50 квадратних метрів покрівлі шлакоблокової будівлі. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає,
– мовиться у повідомленні.
На гасіння було залучено 6 одиниць техніки та 23 людини особового складу. Поліція встановлює причини займання.