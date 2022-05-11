Житомирские десантники сбили в Харьковской области вертолет оккупантов Ка-52

В Харьковской области оккупанты недосчитались очередного вертолета. Его уничтожили украинские защитники с помощью польского ПЗРК.

Житомирская 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины уничтожила очередной вражеский вертолет, который был замечен в небе над Харьковской областью. Технику оккупантов сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

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Благодаря ПЗРК, разработанному в Польше, наши защитники сбили Ка-52 "Аллигатор" – вертолет за 16 миллионов долларов, который считается командирским.

Так, Ка-52 – это российский боевой вертолет, который используется как командирская машина армейской авиации.

Похоже, что оккупанты остались еще без одной командирской единицы. Ведь украинские защитники умело сбили элитный вертолет из противотанкового оружия.

Сегодня 11 мая в Харьковской области, подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!

– написали в ведомстве.

Уничтожили вражескую технику благодаря польскому ПЗРК "Перун" – сверхсовременному ракетному комплексу, который несколько лет появился на польском военном рынке. Он отвечает всем современным требованиям мирового уровня ПЗРК такого класса и превосходит большинство из них.

Для борьбы со всеми российскими вертолетами или низколетающими самолетами "Перун" является лучшим по сравнению с "Иглой", которую чаще используют украинцы, чтобы защищать свою землю.

Потери врага продолжают увеличиваться

За 77 дней войны России с Украиной оккупанты потеряли десятки тысяч своих бойцов и тысячи единиц техники. По данным Генерального штаба Министерства обороны Украины, за время полномасштабного вторжения россияне потеряли:

26 350 единиц личного состава;

1187 танков;

2856 боевых бронированных машин;

528 артиллерийских систем;

185 реактивных систем залпового огня;

87 единиц противовоздушной обороны;

199 самолетов;

160 вертолетов;

390 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;

94 крылатые ракеты;

12 кораблей и катеров;

1997 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

41 единицу специальной техники оккупантов.

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