Житомирские остановки украсили лица защитников Украины
В Житомире стартовал проект "Лицо мира", в рамках которого на остановках общественного транспорта разместили фотографии ветеранов российско-украинской войны.
Украинцы должны знать лица тех, кто их защищает. Теперь в 30 местах есть фото десантников, которые воевали или до сих пор воюют на Востоке Украины.
Читайте также: Пять украинских военных отправятся на лечение в Бельгию
На одном из фото старшина 95 бригады Александр Тараненко – в десанте он больше 5 лет. Парень воевал почти во всех горячих точках Востока – Горловка, Авдеевская промзона, Бутовка. А эту фотографию сделали сразу после боя.
Военнослужащий Александр Тараненко
Поднимает дух воина, ведь солдат постоянно не спит, он защищает Украину – все знают, что он герой, но когда он видит свое лицо в родном городе – ему хочется еще больше защищать свою страну,
– ответил военнослужащий ВСУ Александр Тараненко.
Пришла посмотреть на фотографии и Людмила. Двое ее сыновей сейчас на Востоке, а их фотографии украшают остановку на центральной площади Житомира. Она уверяет, что хочет, чтобы скорее наступил мир, чтобы дети не только ее, но и все дети вернулись живыми и здоровыми. Конечно же, она переживает, волнуется и каждый день ждет звонка от сыновей.
Эти фотографии были сделаны в Авдеевской промзоне Дмитрием Муравским, который приезжал к нам на передовую снять фотографии о войне. В двух словах, там на войне мы делаем здесь мир,
– отметил военнослужащий ВСУ Александр Борода.
Организовали акцию волонтеры, ведь, говорят, люди начали забывать, кто защищает наше мирное небо над головой. Поэтому такой проект – действенный способ напомнить, что война продолжается до сих пор.
Социальный проект "Лица мира"
Он максимально приближен к людям, ибо человек, просто приходя на остановку общественного транспорта, будет видеть на этих фотографиях защитников и будет понимать, что если я не сделаю что-то для своей страны – мира здесь не будет,
– прокомментировала соорганизатор акции Наталья Калмакова.
Житомир стал вторым после Киева, где стартовала акция "Лицо мира". Организаторы ведут переговоры и с другими городами. Поэтому совсем скоро фотографии современных героев могут появиться и на остановках вашего города.