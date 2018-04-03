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Житомирские остановки украсили лица защитников Украины

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В Житомире стартовал проект "Лицо мира", в рамках которого на остановках общественного транспорта разместили фотографии ветеранов российско-украинской войны.

Украинцы должны знать лица тех, кто их защищает. Теперь в 30 местах есть фото десантников, которые воевали или до сих пор воюют на Востоке Украины.

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На одном из фото старшина 95 бригады Александр Тараненко – в десанте он больше 5 лет. Парень воевал почти во всех горячих точках Востока – Горловка, Авдеевская промзона, Бутовка. А эту фотографию сделали сразу после боя.


Военнослужащий Александр Тараненко

Поднимает дух воина, ведь солдат постоянно не спит, он защищает Украину – все знают, что он герой, но когда он видит свое лицо в родном городе – ему хочется еще больше защищать свою страну,
– ответил военнослужащий ВСУ Александр Тараненко.

Пришла посмотреть на фотографии и Людмила. Двое ее сыновей сейчас на Востоке, а их фотографии украшают остановку на центральной площади Житомира. Она уверяет, что хочет, чтобы скорее наступил мир, чтобы дети не только ее, но и все дети вернулись живыми и здоровыми. Конечно же, она переживает, волнуется и каждый день ждет звонка от сыновей.

Эти фотографии были сделаны в Авдеевской промзоне Дмитрием Муравским, который приезжал к нам на передовую снять фотографии о войне. В двух словах, там на войне мы делаем здесь мир,
– отметил военнослужащий ВСУ Александр Борода.

Организовали акцию волонтеры, ведь, говорят, люди начали забывать, кто защищает наше мирное небо над головой. Поэтому такой проект – действенный способ напомнить, что война продолжается до сих пор.


Социальный проект "Лица мира"

Он максимально приближен к людям, ибо человек, просто приходя на остановку общественного транспорта, будет видеть на этих фотографиях защитников и будет понимать, что если я не сделаю что-то для своей страны – мира здесь не будет,
– прокомментировала соорганизатор акции Наталья Калмакова.

Житомир стал вторым после Киева, где стартовала акция "Лицо мира". Организаторы ведут переговоры и с другими городами. Поэтому совсем скоро фотографии современных героев могут появиться и на остановках вашего города.

Теги: Новости Житомира Новости Украины АТО
Источник: 24 Канал
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