Житомирські зупинки прикрасили обличчя захисників України

У Житомирі стартував проект Обличчя миру, в рамках якого на зупинках громадського транспорту розмістили світлини ветеранів російсько-української війни.

Українці мають знати обличчя тих, хто їх захищає. Тепер у 30 місцях є фото десантників, які воювали або досі воюють на Сході України.

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На одному з фото старшина 95 бригади Олександр Тараненко – у десанті він більше 5 років. Хлопець воював майже у всіх гарячих точках Сходу – Горлівка, Авдіївська промзона, Бутівка. А цю світлину зробили одразу після бою.



Військовослужбовець Олександр Тараненко

Піднімає дух воїна, адже солдат постійно не спить, він захищає Україну – всі знають, що він герой, але коли він бачить своє обличчя в рідному місті – йому хочеться ще більше захищати свою країну,

– відповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Тараненко.

Прийшла подивитись на фотографії і Людмила. Двоє її синів зараз на Сході, а їхні світлини прикрашають зупинку на центральній площі Житомира. Вона запевняє, що хоче, щоб швидше наступив мир, щоб діти, не тільки її, а й всі діти повернулися живими та здоровими. Звичайно ж, вона переживає, хвилюється і кожного дня чекає дзвінка від синів.

Ці фотографії були зроблені на Авдіївській промзоні Дмитром Муравським, який приїжджав до нас на передову зняти світлини про війну. В двох словах, там на війні ми робимо тут мир,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Олександр Борода.

Організували акцію волонтери, адже, кажуть, люди почали забувати, хто захищає наше мирне небо над головою. Тож такий проект – дієвий спосіб нагадати, що війна триває і досі.



Соціальний проект "Обличчя миру"

Він максимально наближений до людей, бо людина, просто приходячи на зупинку громадського транспорту, буде бачити на цих фотографіях захисників і буде розуміти, що якщо я не зроблю щось для своєї країни – миру тут не буде,

– прокоментувала співорганізатор акції Наталія Калмакова.

Житомир став другим після Києва, де стартувала акція "Обличчя миру". Організатори ведуть перемовини і з іншими містами. Тож зовсім скоро світлини сучасних героїв можуть з'явитись і на зупинках вашого міста.