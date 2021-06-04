Искали вену: на Житомирщине медики обкололи месячного малыша – фото

В Житомирской областной детской больнице произошел скандал. Известная местная организатор свадеб Марианна Черепанская заявила, что врачи обкололи ее новорожденного ребенка.

Детали скандала в больнице в Житомирской области

Женщина заявила, что ее ребенка забрали врачи, чтобы поставить капельницу. Через полчаса малыша вернули с обколотыми руками.

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Мы приехали в Станишевку. Нам сказали, что ребенку нужно поставить капельницу магнезии. Меня к малышу не пустили. Принесли ребенка через пол часа, без сознания, белого с полностью обколотыми ручками,

– рассказала Черепанская.

Когда женщина пожаловалась, что над ее ребенком поиздевались, медики ответили, что так они искали вены и, мол, все нормально.

Реакция больницы

Руководитель больницы Юрий Довгополый заявил, что о ситуации знает и уже выясняет все обстоятельства, пишет "Телеграм Житомира".

"Веносканер, который нам подарили благотворители, не дает возможности четко обеспечить эту процедуру. Он показывает только расположение вены, а глубину – не показывает", – отметил руководитель больницы Юрий Довгополый.