Избили из-за телефона: на Житомирщине мужчины бросили умирать своего друга

Жуткий инцидент произошел в селе Малая Чернявка, что в Житомирской области. Там гуляние четырех друзей переросло в конфликт и завершилось трагедией.

Как рассказали правоохранители, во время совместного застолья один из местных жителей получил смертельную травму и умер.

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Конфликт возник из-за телефона

Накануне 4 товарища устроили гулянье. Как установили полицейские, между двумя друзьями возник конфликт якобы из-за телефона. 28-летний мужчина, отстаивая свою позицию в споре, нанес другому несколько ударов, от чего тот упал, потеряв сознание.

Компания оставила травмированного лежать на земле и разошлись по домам, так как было уже за полночь. 31-летнего пострадавшего на следующий день нашел другой житель села, который утром гнал скот на выпас.

Мужчину сразу же госпитализировали в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Он умер 8 августа, не приходя в сознание.

Что грозит обидчику

Правоохранители квалифицировали происшествие по статье 121 об умышленном тяжком телесном повреждении. Злоумышленнику уже объявили о подозрении, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.