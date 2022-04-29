В Житомирской области открыли временный объезд по трассе Выступовичи – Могилев-Подольский

В Житомирской области на месте разрушенного моста на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский открыли временный объезд. Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", он фактически является полноценным участком дороги и способен пропускать транспорт одновременно в обе стороны.

Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", он фактически является полноценным участком дороги и способен пропускать транспорт одновременно в обе стороны.

Дорога М-21 – одна из ключевых международных транспортных артерий Житомирской области с большой нагрузкой. В ходе активных боевых действий в области подрыв моста остановил технику российских захватчиков. Когда Житомирщину освободили от россиян, дорожники начали сооружать временный объезд,

– говорится в сообщении.



Открыли объезд по трассе Выступовичи – Могилев-Подольский / Фото Укравтодора

Объезд способен пропускать грузовики, что обеспечит гуманитарные потребности населения: доставку лекарств, воды, еды и т.д. Альтернативный путь будет открыт, пока не будет построена полноценная переправа вместо разрушенного моста.

"Искусственное сооружение нужно строить с нуля, поскольку у взорванного моста повреждены вертикальные опоры", – отмечают в "Укравтодоре".

Параллельно Житомирской области строят еще один временный проезд на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на Житомирской трассе вблизи Стоянки (Киевская область) открыли временную переправу