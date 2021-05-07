В Житомирской области пронесся мощный смерч: 20 гектаров леса повреждены
В Ярунском лесничестве Житомирской области смерч повредил по меньшей мере 20 гектаров леса. От непогоды пострадали насаждения госпредприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство".
Источник:Житомирское управление лесного хозяйства
Что случилось на Житомирщине
Сильный ветер частично повредил квартал насаждений осины зрелого возраста. Неизвестно, когда именно пронесся смерч, однако о его последствиях сообщили 7 мая.
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При обследовании зафиксировали комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные. Часть площади имеет незначительные повреждения, часть – пострадала больше,
– рассказал директор предприятия Степан Нуссбаум.
По предварительным оценкам, смерч повредил около 20 гектаров леса.
После детальных обследований территории лесничества специалисты установят в чем нуждаются насаждения:
- сплошном освоении и создании лесных культур;
- или только выборочной уборки пострадавших деревьев.
К ликвидации последствий непогоды лесоводы возьмутся после завершения сезона тишины.
Смотрите видео с последствиями смерча:
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