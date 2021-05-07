В Ярунском лесничестве Житомирской области смерч повредил по меньшей мере 20 гектаров леса. От непогоды пострадали насаждения госпредприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство".

Что случилось на Житомирщине

Сильный ветер частично повредил квартал насаждений осины зрелого возраста. Неизвестно, когда именно пронесся смерч, однако о его последствиях сообщили 7 мая.

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При обследовании зафиксировали комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные. Часть площади имеет незначительные повреждения, часть – пострадала больше,

– рассказал директор предприятия Степан Нуссбаум.

По предварительным оценкам, смерч повредил около 20 гектаров леса.

После детальных обследований территории лесничества специалисты установят в чем нуждаются насаждения:

сплошном освоении и создании лесных культур;

или только выборочной уборки пострадавших деревьев.

К ликвидации последствий непогоды лесоводы возьмутся после завершения сезона тишины.

Справка. Согласно законодательству, в период массового размножения диких животных – с 1 апреля по 15 июня – запрещено проводить работы, которые являются источником повышенного шума и беспокойства, в том числе санитарные рубки леса.

Смотрите видео с последствиями смерча: