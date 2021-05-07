У Ярунському лісництві Житомирської області смерч пошкодив щонайменше 20 гектарів лісу. Від негоди постраждали насадження держпідприємства "Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство".

Що трапилося на Житомирщині

Сильний вітер частково пошкодив квартал насаджень осики дорослого віку. Невідомо, коли саме пронісся смерч, однак про його наслідки повідомили 7 травня.

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При обстеженні зафіксували комбіновані пошкодження: вітровальні та буреломні. Частина площі має незначні пошкодження, частина – постраждала більше,

– розповів директор підприємства Степан Нусбаум.

За попередніми оцінками, смерч пошкодив приблизно 20 гектарів лісу.

Після детальних обстежень території лісництва фахівці встановлять чого потребують насадження:

суцільного освоєння та створення лісових культур;

або лише вибіркового прибирання постраждалих дерев.

До ліквідації наслідків негоди лісівники візьмуться після завершення сезону тиші.

Довідка. Згідно з законодавством, у період масового розмноження диких тварин – з 1 квітня по 15 червня – заборонено проводити роботи, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, зокрема й санітарні рубки лісу.

Дивіться відео з наслідками смерчу: