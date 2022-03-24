В Житомирской области россияне сбросили ракеты на лицей, дом культуры и котельную.

Российские оккупанты выпустили ракеты по Житомирской области утром 24 марта. В результате обстрелов один человек пострадал.

Ракеты выпустили в 9 часов утра по Коростенскому району. После попадания пожара не было.

Ранее Оккупанты обстреляли север Житомирщины: уничтожены жилые дома

В результате обстрелов в селе Кирданы повреждены здание лицея, котельная и дом культуры. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В селе Раковщина разрушены 5 жилых домов, а 13 повреждены. Также повреждения получили 7 хозяйственных построек. В результате обстрелов один человек пострадал.

Последствия обстрелов Житомирщины / Фото ГСЧС

К теме смотрите видео об обстрелах Ахтырки: