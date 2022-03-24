В Житомирской области российская ракета попала в промышленный объект
24 марта 2022 , 10:38Читати новину українською
Ночь на 24 марта прошла на Житомирщине неспокойно. Террористы запускали свои ракеты по области.
На протяжении ночи было несколько воздушных тревог. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.
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Однако ракета попала в промышленный объект в Новограде-Волынском районе. К счастью, погибших и травмированных нет.
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