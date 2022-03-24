В Житомирской области российская ракета попала в промышленный объект

Ночь на 24 марта прошла на Житомирщине неспокойно. Террористы запускали свои ракеты по области.

На протяжении ночи было несколько воздушных тревог. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.

Ранее Оккупанты обстреляли север Житомирщины: уничтожены жилые дома

Однако ракета попала в промышленный объект в Новограде-Волынском районе. К счастью, погибших и травмированных нет.

Смотрите видео, как украинские защитники разбомбили оккупантов: