В Житомирской области сбили вражеский Су-25: пилот-оккупант сгорел с самолетом

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов в воздушных боях. В пятницу, 11 марта, стало известно о сбитом СУ-25 в Житомирской области.

ВСУ точно отработали по вражескому штурмовику, который бомбил мирные города и села Житомирщины. Как свидетельствуют кадры с места падения самолета, пилот-оккупант не смог катапультироваться. Он, так сказать, сгорел "на рабочем месте".

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"ВКС России... Что там, долетались?" – иронически отметил украинский защитник, осматривая обломки российского штурмовика.

Фото сбитого Су-25 на Житомирщине (внимание, фото могут шокировать):

Некоторым рашистским пилотам удается катапультироваться, но это их не спасает. По данным украинской разведки, в России специально неправильно укладывают парашюты своим же летчикам. В итоге – те потом не раскрываются.

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