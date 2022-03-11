В Житомирской области сбили вражеский Су-25: пилот-оккупант сгорел с самолетом
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов в воздушных боях. В пятницу, 11 марта, стало известно о сбитом СУ-25 в Житомирской области.
ВСУ точно отработали по вражескому штурмовику, который бомбил мирные города и села Житомирщины. Как свидетельствуют кадры с места падения самолета, пилот-оккупант не смог катапультироваться. Он, так сказать, сгорел "на рабочем месте".
На тему На Черниговщине ликвидировали еще один вражеский Су-34
"ВКС России... Что там, долетались?" – иронически отметил украинский защитник, осматривая обломки российского штурмовика.
Фото сбитого Су-25 на Житомирщине (внимание, фото могут шокировать):
Некоторым рашистским пилотам удается катапультироваться, но это их не спасает. По данным украинской разведки, в России специально неправильно укладывают парашюты своим же летчикам. В итоге – те потом не раскрываются.