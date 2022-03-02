В Житомирскую область прибыл гуманитарный груз из Польши и Норвегии
2 марта 2022 , 14:55Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Коростень прибыл гуманитарный груз из Польши и Норвегии. Это продукты питания, одежда, матрасы, медикаменты.
Об этом сообщает Наталья Чижевская заместительница Коростенского городского головы.
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В Житомирской области оккупанты пытаются разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки и Петрушки. Информацию по состоянию на 12:00 сообщили в Держспецзв'язку.
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