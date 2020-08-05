Жительница Бейрута рассказала, как начался день в столице Ливана после взрыва, который убил по меньшей мере 100 человек. Паники среди людей нет, они не боятся выходить из дома и даже посещают рестораны.

Казашка, которая живет в Бейруте, рассказала, что город живет в привычном ритме. Люди, как обычно, ходят в рестораны, а по улицам ездит транспорт. Магазины работают в обычном режиме, проблем с продуктами нет, сообщает ТСН.

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Люди не в панике, они не боятся выходить на улицу, они не сидят дома. Мой муж работает в ресторане, который сегодня открылся и в который люди утром пришли пить кофе. Волна взрыва ресторан не задела, там только минимальные повреждения. Улица, где рестораны, вся работает. Не так загружено, но люди ходят и что-то покупают, машины и мопеды ездят. Проблем с продуктами нет,

– рассказала жительница Бейрута.

Женщина рассказала, что во время взрыва она находилась в 15 километрах от места трагедии. Первое воспоминание – стекло на витринах начало очень громко трястись. Люди выбежали на улицу, однако взрыва и дыма не видели, поэтому сначала подумали: видимо, произошло землетрясение.

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