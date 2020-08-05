Люди ходят в рестораны: жительница Бейрута рассказала, как живет город после взрыва
Жительница Бейрута рассказала, как начался день в столице Ливана после взрыва, который убил по меньшей мере 100 человек. Паники среди людей нет, они не боятся выходить из дома и даже посещают рестораны.
Казашка, которая живет в Бейруте, рассказала, что город живет в привычном ритме. Люди, как обычно, ходят в рестораны, а по улицам ездит транспорт. Магазины работают в обычном режиме, проблем с продуктами нет, сообщает ТСН.
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Люди не в панике, они не боятся выходить на улицу, они не сидят дома. Мой муж работает в ресторане, который сегодня открылся и в который люди утром пришли пить кофе. Волна взрыва ресторан не задела, там только минимальные повреждения. Улица, где рестораны, вся работает. Не так загружено, но люди ходят и что-то покупают, машины и мопеды ездят. Проблем с продуктами нет,
– рассказала жительница Бейрута.
Женщина рассказала, что во время взрыва она находилась в 15 километрах от места трагедии. Первое воспоминание – стекло на витринах начало очень громко трястись. Люди выбежали на улицу, однако взрыва и дыма не видели, поэтому сначала подумали: видимо, произошло землетрясение.
Взрыв в Бейруте: что нужно знать
- 4 августа столицу Ливана, Бейрут, всколыхнули два мощных взрыва. Один взрыв прогремел в порту Бейрута. Другой – в центре города;
- 5 августа стало известно о более чем 4 тысячах пострадавших и по меньшей мере 100 погибших. Их количество продолжает расти;
- причины взрыва до сих пор не установлены. Вскоре после трагедии сообщали, что взрывы повлекло возгорание пиротехники на складе в порту. Однако впоследствии власти и СМИ объявили, что могли взорваться 2 700 тонн аммиачной селитры (ее конфисковали еще 6 лет назад);
- правительство ввело в городе чрезвычайное положение на две недели;
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что информации о пострадавших украинцах пока нет.