Мешканка Бейруту розповіла, як розпочався день у столиці Лівану після вибуху, який вбив щонайменше 100 осіб. Паніки серед людей немає, вони не бояться виходити з дому та навіть відвідують ресторани.

Казашка, яка мешкає у Бейруті, розповіла, що місто живе у звичному ритмі. Люди, як зазвичай, ходять у ресторани, а по вулицях їздить транспорт. Магазини працюють у звичному режимі, проблем із продуктами нема, повідомляє ТСН.

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Люди не в паніці, вони не бояться виходити на вулицю, вони не сидять сьогодні вдома. Мій чоловік працює у ресторані, який сьогодні відкрився і до якого люди зранку прийшли пити каву. Хвиля вибуху ресторан не зачепила, там мінімальні лише пошкодження. Вулиця, де ресторани, уся працює. Не так завантажено, але люди ходять і щось купують, машини і мопеди їздять. Проблем з продуктами немає,

– розповіла мешканка Бейрута.

Жінка розповіла, що під час вибуху вона перебувала за 15 кілометрів від місця трагедії. Перший спогад – скло на вітринах почало дуже голосно трястися. Люди вибігли на вулицю, однак вибуху і диму не бачили, тому спершу подумали: мабуть, стався землетрус.

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