Люди ходять у ресторани: мешканка Бейруту розповіла, як живе місто після вибуху
Мешканка Бейруту розповіла, як розпочався день у столиці Лівану після вибуху, який вбив щонайменше 100 осіб. Паніки серед людей немає, вони не бояться виходити з дому та навіть відвідують ресторани.
Казашка, яка мешкає у Бейруті, розповіла, що місто живе у звичному ритмі. Люди, як зазвичай, ходять у ресторани, а по вулицях їздить транспорт. Магазини працюють у звичному режимі, проблем із продуктами нема, повідомляє ТСН.
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Люди не в паніці, вони не бояться виходити на вулицю, вони не сидять сьогодні вдома. Мій чоловік працює у ресторані, який сьогодні відкрився і до якого люди зранку прийшли пити каву. Хвиля вибуху ресторан не зачепила, там мінімальні лише пошкодження. Вулиця, де ресторани, уся працює. Не так завантажено, але люди ходять і щось купують, машини і мопеди їздять. Проблем з продуктами немає,
– розповіла мешканка Бейрута.
Жінка розповіла, що під час вибуху вона перебувала за 15 кілометрів від місця трагедії. Перший спогад – скло на вітринах почало дуже голосно трястися. Люди вибігли на вулицю, однак вибуху і диму не бачили, тому спершу подумали: мабуть, стався землетрус.
Вибух у Бейруті: що потрібно знати
- 4 серпня столицю Лівану, Бейрут, сколихнули два потужні вибухи. Один вибух прогримів в порту Бейрута. Інший – у центрі міста;
- 5 серпня стало відомо про понад 4 тисячі постраждалих та щонайменше 100 загиблих. Їхня кількість продовжує зростати;
- причини вибуху досі не встановлені. Невдовзі після трагедії повідомляли, що вибухи спричинило займання піротехніки на складі в порту. Однак згодом влада і ЗМІ оголосили, що могли вибухнути 2 700 тонн аміачної селітри (її конфіскували ще 6 років тому);
- уряд ввів у місті надзвичайний стан на два тижні;
- прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що інформації про постраждалих українців немає.