Захватчики бесславно теряются на свалке истории. А прекрасный Киев любуется Днепром и дарит своим жителям городские истории.

Заметьте Зимой киевлянам могут отключать свет на 10 – 12 часов

Середина ноября в Киеве – всегда особенное время. На деревьях остается меньше золота. А улицы – в предвкушении первого снега.


Вечерний Киев / Фото Валентины Полищук для 24 канала


Город зажигает огни, чтобы рассеять ноябрьскую темноту / Фото Валентины Полищук для 24 канала


Облака над городом тяжелеют в предвкушении первого снега / Фото Валентины Полищук для 24 канала


Вечерний Киев / Фото Валентины Полищук для 24 канала


Украинская столица век за веком впечатляет величием и красотой / Фото Валентины Полищук для 24 канала


Город любуется Днепром / Фото Валентины Полищук для 24 канала


Ноябрьская ночь в Киеве / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Усталый город засыпает в предвкушении нового дня – который еще приблизит победу Украины.