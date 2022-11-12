Загарбники безславно губляться на звалищі історії. А прекрасний Київ милується Дніпром й дарує своїм жителям міські історії.
Зауважте Взимку киянам можуть відключати світло на 10 – 12 годин
Середина листопада у Києві – завжди особливий час. На деревах залишається все менше золота. А вулиці – у передчутті першого снігу.
Вечірній Київ / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Місто запалює вогні, щоб розсіяти листопадову темряву / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Хмари над місто важчають у передчутті першого снігу / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Вечірній Київ / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Українська столиця століття за століттям захоплює величчю й красою / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Місто милується Дніпром / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Листопадова ніч у Києві / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Натомлене місто засинає у передчутті нового дня – який ще наблизить перемогу України.