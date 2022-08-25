путин держит подробности жизни своей дочери в тайне, однако российские и немецкие журналисты сумели узнать много интересного.

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Частые поездки Тихоновой и ее охраны за границу привлекли внимание немецких спецслужб, которые стали следить за дочерью и сотрудниками службы безопасности президента. Оказалось, что дочь диктатора "скромно" каталась на свидание к олигарху. И все за средства граждан россии.

На свидания ее сопровождала свита

С 2016 по 2020 год екатерина тихонова встречалась со своим будущим мужем игорем зеленским в Германии. Туда ее сопровождала президентская охрана.

В кремле обеспечивали безопасность и романтичность обстановки для екатерины и ее спутника. Это обошлось бюджету россии почти в 2 миллиона рублей.

За 5 лет сотрудники службы безопасности почти 100 раз бронировали гостиницы для охраны тихоновой: более 40 раз в Германии, а также в россии, Австрии и Италии. Они сопровождали дочь путина группами по 9 – 12 человек,

– рассказали журналисты.

Следует заметить, что охрану за государственный счет должны предоставлять только тем членам семьи президента, которые проживают вместе с ним. Также госохрану президентским родственникам можно предоставлять в случае совместного путешествия по рабочим поездкам.

Папа-диктатор не отказывал дочери в прихотях

За деньги россиян дочь путина использовала не только услуги безопасности, но и административные самолеты. Час перелета такими самолетами стоит до 10 тысяч евро.

За время международных свиданий со своим будущим мужем она арендовала административные самолеты Gulfstream G650 и Bombardier. Стоимость часа аренды таких самолетов составляет около 7 – 10 тысяч евро. Так что один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тысяч евро,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле дочери владимира путина попали под санкции Запада.

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