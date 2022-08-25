путін тримає подробиці життя своєї доньки в таємниці, проте російські та німецькі журналісти зуміли дізнатися багато цікавого.

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Часті поїздки Тихонової та її охорони за кордон привернули увагу німецьких спецслужб, які почали стежити за дочкою президента та співробітниками служби безпеки президента. Виявилось, що донька диктатора "скромно" каталась на побачення до олігарха. І все за кошти громадян росії.

На побачення її супроводжувала свита

З 2016 по 2020 рік катерина тихонова зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком ігорем зеленським у Німеччині. Туди її супроводжувала президентська охорона.

У кремлі забезпечували безпеку та романтичність обстановки для катерини та її супутника. Це обійшлося бюджету росії майже у 2 мільйона рублів.

За 5 років співробітники служби безпеки майже 100 разів бронювали готелі для охорони тихонової: понад 40 разів у Німеччині, а також у росії, Австрії та Італії. Вони супроводжували дочку путіна групами по 9 – 12 осіб,

– розповіли журналісти.

Варто зауважити, що охорону державним коштом повинні надавати лише тим членам сім'ї президента, які проживають разом із ним. Також держохорону президентським родичам можна надавати у випадку спільної подорожі робочими поїздками.

Тато-диктатор не відмовляв донці у забаганках

За гроші росіян дочка путіна використовувала не лише послуги безпеки, а й адміністративні літаки. Година перельоту такими літаками коштує до 10 тисяч євро.

За час міжнародних побачень зі своїм майбутнім чоловіком, вона орендувала адміністративні літаки Gulfstream G650 і Bombardier. Вартість години оренди таких літаків становить близько 7 – 10 тисяч євро. Тож один переліт у Мюнхен і назад міг коштувати близько 40 тисяч євро,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що у квітні доньки володимира путіна потрапили під санкції Заходу.

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