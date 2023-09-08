В новом материале проекта "Украинский Свидетель" – Сумщина. Из пограничного села, где находились журналисты, до российской границы – не более 10 километров. Они пообщались с местными и военными, которые следят за Сумским направлением.

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Под постоянными обстрелами, но жизнь продолжается

Гражданские жители Сумщины продолжают жить: сажают огороды, отстраивают разрушенные дома. Делают это даже несмотря на то, что в любой момент сюда снова может прилететь российский снаряд.

Один такой – показал житель села, расположенного почти на границе с Россией. Боеприпас прилетел на соседскую усадьбу, погибли домашние животные. Люди не пострадали, потому что в момент прилета скрывались в погребе.

Как живет приграничье Сумщины: смотрите видео

Газ, свет и вода у местных есть. Хотя, по их словам, бывают перебои.

До полномасштабной войны, говорят жители, россияне ездили сюда на покупки. Ведь продукты здесь дешевле и качественнее. Следовательно, "выгребали все".

Несмотря на непосредственную близость врага, возвращения россиян здесь не боятся. Говорят: наша армия стала сильнее и так, как в начале полномасштабной войны уже не будет.

Какая ситуация на Сумском направлении

О ней рассказали стоящие здесь военнослужащие.

Противник работает авиацией, минометами и артиллерией. Штурмов на этом направлении не проводит, но время от времени забрасывает ДРГ,

– говорит боец с позывным "Варяг".

Он считает, что повторного наступления на этом направлении уже не будет, но может быть имитация боевых действий, чтобы отвлечь внимание.

"Враг пытается выявлять наши резервы, чтобы бить по ним. Ищут слабые места, где можно зайти в тыл и причинить вред нашему обеспечению", – добавил он.



"Варяг" говорит, что россияне иногда обвиняют ДРГ в Сумской области / "Фото Украинский Свидетель"

Но в целом ситуация в этом направлении спокойна: пути, по которым может передвигаться противник, перекрыты и находятся под контролем украинской армии.

В то же время россияне продолжают терроризировать Сумщину. Под утро 8 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по частным домам в районе Казацкого проспекта. По словам городского головы Александра Лысенко, один дом разрушен, а некоторые получили повреждения. Известно о трех раненых.