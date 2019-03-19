Животные, похожие на людей, и наоборот: ироничные, но добрые карикатуры

Немецкий художник Руди Хурцльмайер создает, как бы парадоксально ни звучало, волшебные карикатуры на людей и животных, которые постоянно заимствуют у друг друга привычки и манеру поведения.

Но Хурцльмайера отличает то, что это не злые, а очень добрые, порой даже щемящие пародии. Человек, что сидит на дымовой трубе, как кошка; птицы в туфлях, коты с французскими булками под мышкой романтично бродят по улице – все это сказочный, немного забавный и трогательный мир немецкого художника.

Читайте также: Из плеч растут слоны, изо рта лезут дома: крутейшие иллюстрации голландского сюрреалиста



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера

Прежде чем прийти к иллюстрациям в 90-х, Хурцльмайер сменил множество профессий. Сейчас же остановился на четырех определениях себя в художественном мире – художник, карикатурист, мультипликатор и писатель.

Одна из его самых известных детских книг, которую он сам и проиллюстрировал, – "Как стать настоящим львом".



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера



Иллюстрация Хурцльмайера