Тварини, що схожі на людей і навпаки: іронічні, але добрі карикатури

Німецький художник Руді Хурцльмайєр створює, як би парадоксально не звучало, чарівні карикатури на людей і тварин, які постійно запозичують в одне одного звички та манеру поведінки.

Але Хурцльмайєра вирізняє те, що це не злі, а дуже добрі, часом навіть щемливі пародії. Людина, що сидить на димовій трубі, наче кіт; птахи у туфлях, коти з французькими булками під пахвою, що романтично вештаються по вулиці – все це казковий, трохи кумедний і зворушливий світ німецького митця.

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Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра

Перш ніж прийти до ілюстрацій у 90-х, Хурцльмайєр змінив безліч професій. Нині ж зупинився на чотирьох визначеннях себе у художньому світі – художник, карикатурист, мультиплікатор і письменник.

Одна з його найвідоміших дитячих книг, яку він сам і проілюстрував, – "Як стати справжнім левом".



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра



Ілюстрація Хурцльмайєра