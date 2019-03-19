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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Тварини, що схожі на людей і навпаки: іронічні, але добрі карикатури

      143 Читать новость на русском
      Хурцльмайєр малює добрі карикатури
      Хурцльмайєр малює добрі карикатури / Колаж 24 каналу

      Німецький художник Руді Хурцльмайєр створює, як би парадоксально не звучало, чарівні карикатури на людей і тварин, які постійно запозичують в одне одного звички та манеру поведінки.

      Але Хурцльмайєра вирізняє те, що це не злі, а дуже добрі, часом навіть щемливі пародії. Людина, що сидить на димовій трубі, наче кіт; птахи у туфлях, коти з французькими булками під пахвою, що романтично вештаються по вулиці – все це казковий, трохи кумедний і зворушливий світ німецького митця.

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      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра

      Перш ніж прийти до ілюстрацій у 90-х, Хурцльмайєр змінив безліч професій. Нині ж зупинився на чотирьох визначеннях себе у художньому світі – художник, карикатурист, мультиплікатор і письменник.

      Одна з його найвідоміших дитячих книг, яку він сам і проілюстрував, – "Як стати справжнім левом". 


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра


      Ілюстрація Хурцльмайєра

      blog_ava
      10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
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      Теги: Мистецтво Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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