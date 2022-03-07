В частности, путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы вывести украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом.
Зачем это оккупантам:
- Создание оснований для легального прибытия на украинскую территорию крупного грузового транспорта государства агрессора.
- Организация скрытого вывоза тел погибших оккупантов и раненых.
- Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего потери в ходе боев.
- Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего.
- Накопление наших граждан для использования в качестве заложников и "живого щита".
Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта.
Напоминаем, что практика принудительного вывоза людей из оккупированных территорий широко применялась нацистской Германией во время Второй мировой войны. Международный трибунал в Нюрнберге признал это преступлением против человечности и нарушением норм международного права.
Единственное правильное решение в этой ситуации – организация безопасных коридоров для вывода мирного населения на подконтрольные Украине территории или территории дружественных государств. Где люди, пострадавшие от действий оккупанта, могут получить надлежащую помощь и поддержку.
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