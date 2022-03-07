Зокрема, путінські війська мають намір ввести режим "припинення вогню", щоб вивести українців зі знищених населених пунктів Київщини в напрямку Білорусі, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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В подальшому їх мали доставити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалась організація “гуманітарних коридорів” на Харківщині та Сумщині. Людей мали відправити на російську територію залізничним та автомобільним транспортом.

Навіщо це окупантам:

Створення підстав для легального прибуття на українську територію великого вантажного транспорту держави-агресора. Організація прихованого вивезення тіл загиблих окупантів та поранених. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав втрат в ході боїв. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального Накопичення наших громадян з метою використання як заручників та "живого щита".

Окрім того, на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни піддаватимуться тиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта.

Важливо! Подібні акції не мають нічого спільного з реальними гуманітарними заходами. Вони спрямовані лише на подальше розгортання кривавого конфлікту від якого вже загинули тисячі людей. Для українських громадян подібний “коридор” може стати справжнім коридором у пекло.

Нагадуємо, що практика примусового вивезення людей з окупованих територій широко застосовувала нацистська Німеччина під час Другої світової війни. Міжнародний трибунал у Нюрнбергу визнав це злочином проти людяності та порушенням норм міжнародного права.

Єдине правильне рішення в цій ситуації – це організація безпечних коридорів для виведення мирного населення на підконтрольні Україні території або території дружніх держав. Де люди, постраждалі від дій окупанта, зможуть отримати належну допомогу та підтримку.

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