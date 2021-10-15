Совещание проходило в рамках сентябрьского официального визита ланкийской делегации в Украину. 24 канал пообщался с министром регионального развития Шри-Ланки Тарака Баласурия о новых направлениях сотрудничества с Украиной и возобновляемой энергетике.

Читайте также Телефоны-автоматы с Wi-Fi, долгожители и планы на миллиарды: интервью с послом Украины в Японии

Что вы можете сказать об экономической стратегии Шри-Ланки?

Шри-Ланка традиционно занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции. Шри-Ланка важна из-за своего расположения. Страна расположена в уникальном месте, и поэтому мы можем влиять на логистику мировой торговли.

Какой объем торговли между Украиной и Шри-Ланкой Согласно данным Госкомстата, общий товарооборот между Украиной и Шри-Ланкой за 2020 год составил 72,3 миллиарда долларов. Украинский экспорт составляют зерно, овощи, жиры и масла, а ланкийский – кофе и чай.

У нас рядом есть Индийский субконтинент, где живут 1,5 миллиарда человек. Это довольно значительный рынок мирового масштаба.



Существует много проектов, где можно углубить сотрудничество Украины и Шри-Ланки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Также Шри-Ланка видит перспективными такие сферы, как горнодобывающая промышленность и информационные технологии. Сейчас делаем упор на развитии человеческого капитала молодежи, заинтересованной информационными технологиями. Все эти вещи помогут Шри-Ланке в период после пандемии коронавируса.

Актуально Токио оказался в центре "кастрюли со спагетти": отрывок из книги украинского посла в Японии

Есть ли у Шри-Ланки собственное зеленое соглашение?

У нас есть Национально-определенные взносы в Парижское климатическое соглашение, которые были обновлены в этом году. Одна из целей – получить углеродную нейтральность к 2060 году. Также предусмотрено увеличить леса страны на 32% к 2030 году. Я думаю, что к 2040 году у нас будут преобладать электромобили.



​Тарака Баласурия и заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник / Фото МИД Украины

Мы также заинтересованы в развитии технологии аккумуляторов. Продолжается активное движение именно к возобновляемым источникам энергии, например, солнечной энергии и гидроэнергетики.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков и министр регионального развития Шри-Ланки Тарака Баласурия / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Каковы перспективы энергетического сотрудничества с Украиной?

У нас нет газа на Шри-Ланке. Мы экспортируем нефть через Сингапур, а также с Ближнего Востока. Сейчас наша главная цель состоит в том, чтобы перейти на возобновляемую, а не на ископаемую энергию. Наша страна и наш президент разработали очень подробный вышеупомянутый план по климатическому переходу согласно Парижскому соглашению, рассчитанный на 2021 – 2030 годы.

Какова история дипломатических отношений между Шри-Ланкой и Украиной Шри-Ланка – это бывшая колония Великобритании, которая получила независимость в 1948 году. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признала независимость Украины 12 февраля 1993 года. С тех пор установлены дипломатические отношения. Посольство Шри-Ланки в Турции аккредитовано также и в Украине и Грузии. Шри-Ланка входит в состав Посольства Украины в Индии.

Сколько студентов со Шри-Ланки учится в Украине?

Я не уверен, сколько именно сейчас студентов находится в Украине. Но я знаю, что в этой части света есть много выходцев со Шри-Ланки, например, в Латвии и в целом в Восточной Европе. Потому что здесь очень хорошая система образования. Мы также ищем образовательных партнеров, которые приедут в Шри-Ланку. Особенно тех, которые изучают высокие технологии.

По теме Шри-Ланка отменяет ПЦР-тесты по прибытии для определенной категории туристов



Встреча с министром регионального развития Шри-Ланки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Какое место занимает Шри-Ланка в международной торговле?

Мы верим в систему, основанную на законах. Мы всегда выступали за свободу мореплавания. И мы будем сотрудничать с международным сообществом, чтобы сохранить свободу мореплавания и соблюдение верховенства права. Наша страна сотрудничала с международным сообществом, например, по вопросам борьбы с сомалийскими пиратами, чтобы обеспечить безопасность не только кораблей Шри-Ланки.

Интересно Кровавая гражданская война на Шри-Ланке: как опыт "тамильских тигров" перенял даже ИГ



Порт в Шри-Ланке / Фото Financial Times

Почему важен проект "Портовый город Коломбо"?

Это будет крупный финансовый центр. Город площадью в 500 гектаров с использованием самых современных технологий. Он будет иметь больницы, международные школы, а также компании со всего мира.

Каким будет "Портовый город Коломбо":

Мы будем использовать его для бизнеса. Вопросы, связанные с этим проектом, регулирует Экономическая комиссия, а в мае было проголосовано создание исключительной экономической зоны "Коломбо Порт Город".

По словам премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксе, проект "Портовый город Коломбо" сможет привлечь в страну инвестиции объемом в 15 миллиардов долларов, а также обеспечит работой 200 тысяч человек на следующие 5 лет. "Портовый город Коломбо" входит в состав китайской инициативы "Один пояс, один путь". Это сможет улучшить экономические показатели: если в 2014 году Шри-Ланка была на первом месте в Южной Азии в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, то уже в 2019-м стала четвертой (85 и 99 место в мире соответственно).

Из-за того, что Шри-Ланка– социалистическая страна, то существует много нормативных актов. Мы хотим отменить часть правил, чтобы вести бизнес здесь было гораздо легче. Надеемся, что и для украинского бизнеса тоже.

Представители Торгово-промышленной палаты Украины и делегация со Шри-Ланки / Фото Валентины Полищук, 24 канал